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Кабмін хоче спростити надання громадянства росіянам – хто отримає паспорт

2 червня, 13:44

Віталій Семченко Віталій Семченко

Йдеться про громадян РФ, які піддавалися політичним переслідуванням, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ

Кабмін хоче спростити надання громадянства росіянам

Кабмін хоче спростити надання громадянства росіянам / Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства для росіян.

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Про це повідомляється в порядку денному засідання уряду.

Йдеться про громадян РФ, які зазнали політичного переслідування, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ.

У законопроекті пропонується врегулювати питання подачі цими особами декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України.

Як повідомлялося раніше, Україна планує дозволити подвійне громадянствоз країнами Європейського Союзу, а ось з Росією – ні.

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Також ми писали, що Рада національної безпеки і оборони обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання легалізації подвійного громадянства в країні.

Дивіться в нашому сюжеті, коли в Україні запустять паспорт вакцинації і які переваги дасть документ:

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