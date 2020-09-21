InformNapalm назвал новые подразделения ВС РФ, которые захватывали Крым

Стали известны новые факты агрессии России против Украины при оккупации Крыма. В захвате полуострова участвовали военнослужащие трех ранее неизвестных воинских частей ВС РФ: 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ, 727-го ОБМП Каспийского флота РФ и 205 -го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ.

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Об этом со ссылкой на OSINT-расследование волонтеров пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Стало известно, что медалью за операцию по захвату Крыма был награжден Александр Евгеньевич Удодов дата рождения: 05.11.1994, родом из г. Майкоп, который еще в декабря 2013 года служил морпехом в 382-й ОБМП (в/ч 45765), который базировался в г.Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края.

Накануне захвата Крыма, 23 февраля 2014 года, Удодов опубликовал фото на борту корабля. "На коробке в Севас идем", – рассказал Удодов (Севас – так сокращенно называют украинский город Севастополь).

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В Севастополе базируется 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ, в состав которой входит 382-й батальон. Итак, медаль за оккупацию Крыма Удодов получил, уже выполняя боевые задачи на полуострове.

OSINT-разведчики InformNapalm идентифицировали корабль, на котором перебрасывали морпехов из России в Крым. Это килекторне судно КИЛ-158, входящий в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535 в Севастополе).

На момент начала вооруженной агрессии России начальником 205-го отряда судов обеспечения был капитан 1-го ранга запаса Сергей Борисович Зинченко. В конце апреля 2014 Зинченко назначили на другую должность – гендиректора ГП "Крымские морские порты".

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Капитаном килекторного судна КИЛ-158 с момента приемки судна от судостроителей в 1989 году был капитан 1-го ранга Николай Васильевич Перун. Осенью 2014 под его командованием судно поднимало большой противолодочный корабль "Очаков", который оккупанты затопили, создав "замок" для украинских кораблей в бухте озера Донузлав в ходе спецоперации захвата Крыма.

16 марта 2014 года, в день проведения т.наз. "референдума" в Крыму, Удодов опубликовал фото с подписью "заняли высоту". На нем оккупант целится из оружия в направлении зданий внизу. Снимок наглядно демонстрирует ложь россиян о "мирном волеизъявлении" украинских граждан в Крыму на псевдореферендуме, фактически проведенном оккупантами под дулами автоматов.

Руководил захватом украинских военных частей командир 382-го ОБМП подполковник Александр Викторович Картавкин, также награжден медалью за оккупацию Крыма.

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Изучая информацию о Картавкине, волонтеры InformNapalm наткнулись на видео, на котором с медалью за оккупацию Крыма также зафиксирован заместитель командира 3-го взвода 2-й роты 727-го ОБМП (в/ч 20264) Ильшат Фатхутдинов. Военная прокуратура Украины ранее назвала 727-й ОБМП в списке подразделений, переброшенных в Крым во время спецоперации захвата. Однако, кроме текстовых свидетельств, раньше не было обнародовано фото или видео подтверждений причастности военнослужащих этой части к оккупации полуострова.

Найденная информация является дополнительным подтверждением данных военной прокуратуры Украины, говорится в сообщении.

Волонтеры InformNapalm обращаются также в правоохранительные органы Украины с призывом провести все необходимые процессуальные действия относительно установленных российских военных и подразделений ВС РФ – участников продолжающейся агрессии против Украины.

Напомним, международное разведсообщество собрало новые доказательства причастности российских войск к незаконной аннексии Россией Крыма. В 2014 году на украинском полуостров, среди прочих, вторглись военнослужащие срочной службы 234-го десантно-штурмового полка.

InformNapalm также выяснил, что наемники ППК "Вагнера", которые воевали и на Донбассе, засветились во многих горячих точках на планете, а через их структуру прошли более пять тысяч военных.

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