Госбюро расследований установило причины и условия оккупации Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) установило причины и условия оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, которые способствовали развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в госизмене подозреваются экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Следователи выдели 5 основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации Крымского полуострова:

Преступное сокращение Вооруженных сил Украины

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В течение 2012-2013 годов предельная численность армии была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

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Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году сократили число военкоматов. Военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута "побуквенная" приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

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Управление системой ПВО Крыма перешло на сторону оккупантов. Также была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

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Отсутствие реагирования на внешние угрозы

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Несмотря на многочисленные сообщения разведки, четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям – вторжению РФ на территорию АР Крым и г. Севастополь, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметили в ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре Украины подсчитали ущерб от оккупации Крыма.

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