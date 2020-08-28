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"Хочется видеть что-то лучшее": Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА

28 августа, 13:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент рассказал, что ему хочется видеть результаты работы главы области

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации – Сергея Сергейчука.

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Как сообщили на официальном сайте Офиса главы государства, служебное удостоверение новому главе региона было вручено на встрече президента с представителями местного бизнеса.

"Мы меняем главу областной государственной администрации в Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", - отметил Зеленский.

В свою очередь, Сергей Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь черкасчан была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности имедицинской, улучшение качества образования. Это и "Большая стройка", - резюмировал он.

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В свою очередь, спикер главы государства Юлия Мендель выложила в своем Facebook видео встречи, которую устроили Зеленскому местные жители.

Видео: Facebook Юлии Мендель

Напомним, ранее Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего обязанности главы Кировоградской ОГА и назначил на этот пост Светлану Лобанову. В ноябре 2019 года главу Кировоградской области сменили – на эту должность назначили Андрея Балоня. Позже было решено назначить нового руководителя области – Андрея Назаренко.

Напомним, что жители Кировоградской области жаловались на смрад, при этом власти бездействовали:

Кировоградщина: ужасный смрад мешает людям жить

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Черкассы ОГА Владимир Зеленский Черкасская область

Источник: Сегодня

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