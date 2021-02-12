Готова ли Украина к вакцинации: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, готова ли Украина к вакцинации населения от коронавируса.
Гости студии также обсудят, какой препарат получит страна, и чем будут прививать украинцев.
Также политики, чиновники и эксперты попытаются выяснить, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, и поддерживает ли государство украинских производителей.
Гостями программу будут:
- замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- врач-инфекционист Ольга Голубовская;
- экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили;
- бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
- бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
- сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской;
- народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;
- мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив;
- председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник;
- председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Также новости "Сегодня" писали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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