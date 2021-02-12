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Готова ли Украина к вакцинации: "Свобода слова Савика Шустера"

12 февраля, 18:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии обсудят и то, какой же препарат от ковида получит Украина

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, готова ли Украина к вакцинации населения от коронавируса.

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Гости студии также обсудят, какой препарат получит страна, и чем будут прививать украинцев.

Также политики, чиновники и эксперты попытаются выяснить, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, и поддерживает ли государство украинских производителей.

Гостями программу будут:

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  • замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • врач-инфекционист Ольга Голубовская;
  • экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили;
  • бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
  • бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
  • сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
  • иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской;
  • народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;
  • мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив;
  • председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник;
  • председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Также новости "Сегодня" писали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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