Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості студії обговорять і те, який же препарат від ковіду отримає Україна

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії обговорять, чи готова Україна до вакцинації населення від коронавірусу.

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Гості студії також обговорять, який препарат отримає країна, і чим будуть прищеплювати українців.

Також політики, чиновники та експерти спробують з'ясувати, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, і чи підтримує держава українських виробників.

Гостями програми будуть:

заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ;

; міністр охорони здоров'я Максим Степанов ;

; лікар інфекціоніст Ольга Голубовська ;

; експрезидент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі ;

; колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ;

; міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко ;

; колишній міністр фінансів, екссекретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк ;

; співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ;

; нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ;

; лідер Радикальної партії Олег Ляшко ;

; імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені Лук'янової Борис Донськой ;

; народний депутат від "Голосу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова ;

; мер Львова Андрій Садовий ;

; в.о. мера Харкова, секретар Харківської міськради Ігор Терехов ;

; мер Івано-Франківська Руслан Марцінків ;

; голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник ;

; голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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