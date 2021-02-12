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  1. Політика

Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера"

12 лютого, 18:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії обговорять і те, який же препарат від ковіду отримає Україна

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії обговорять, чи готова Україна до вакцинації населення від коронавірусу.

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Гості студії також обговорять, який препарат отримає країна, і чим будуть прищеплювати українців.

Також політики, чиновники та експерти спробують з'ясувати, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, і чи підтримує держава українських виробників.

Гостями програми будуть:

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  • заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко;
  • міністр охорони здоров'я Максим Степанов;
  • лікар інфекціоніст Ольга Голубовська;
  • експрезидент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі;
  • колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман;
  • міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко;
  • колишній міністр фінансів, екссекретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк;
  • співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
  • лідер Радикальної партії Олег Ляшко;
  • імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені Лук'янової Борис Донськой;
  • народний депутат від "Голосу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова;
  • мер Львова Андрій Садовий;
  • в.о. мера Харкова, секретар Харківської міськради Ігор Терехов;
  • мер Івано-Франківська Руслан Марцінків;
  • голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник;
  • голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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Також новини "Сьогодні" писали, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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свобода слова вакцинація вакцина Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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