Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії обговорять, чи готова Україна до вакцинації населення від коронавірусу.
Гості студії також обговорять, який препарат отримає країна, і чим будуть прищеплювати українців.
Також політики, чиновники та експерти спробують з'ясувати, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, і чи підтримує держава українських виробників.
Гостями програми будуть:
- заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко;
- міністр охорони здоров'я Максим Степанов;
- лікар інфекціоніст Ольга Голубовська;
- експрезидент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі;
- колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман;
- міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко;
- колишній міністр фінансів, екссекретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк;
- співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
- лідер Радикальної партії Олег Ляшко;
- імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені Лук'янової Борис Донськой;
- народний депутат від "Голосу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова;
- мер Львова Андрій Садовий;
- в.о. мера Харкова, секретар Харківської міськради Ігор Терехов;
- мер Івано-Франківська Руслан Марцінків;
- голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник;
- голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
Також новини "Сьогодні" писали, кому не можна робити щеплення від COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
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