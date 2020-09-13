Россия должна триллион гривен: в Генпрокуратуре подсчитали ущерб от оккупации Крыма

Сумма не фиксированная, ведь агрессия России продолжается, говорит Гюндуз Мамедов

Украина направила в Международный уголовный суд в Гааге восемь сообщений о преступлениях России в оккупированном Крыму, а также о масштабных и систематических нарушениях имущественных прав украинцев на полуострове.

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Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который в Офисе генпрокурора курирует работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, рассказал в интервью "Радио Свобода".

Говоря о финансовом ущербе Украины в Крыму, Мамедов отметил:

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не фиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса".

Заместитель генпрокурора назвал и другие преступления РФ, которые отмечаются в Крыму:

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"Это – насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В последнем сообщении о нарушениях имущественных прав говорится о систематических и широкомасштабных действиях оккупационных властей. Они осуществляются по всей территории Крымского полуострова с привлечением так называемых судебных органов".

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"Таким образом, в Международный уголовный суд мы доводим факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией", – добавил Мамедов.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что ущерб Украины от агрессии России составляет более триллиона гривен, не считая территориальных потерь, о чем в марте 2016-го заявил тогдашний заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В декабре 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко также заявил, что Россия во время оккупации Крыма захватила более 4000 украинских предприятий – ущерб оценивается в 1 трлн гривен.

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