Полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области (видео)

Предусматривается наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет

Полиция устанавливает все обстоятельства дела о попытке подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Бахмаче Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что полиция получила ряд сообщений от сторон конфликта в избирательном штабе одного из кандидатов в народные депутаты по 208 избирательному округу в городе Бахмач.

"На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа и руководство Бахмачского отдела полиции. Правоохранители опросили участников конфликта, каждый из которых изложил свою версию развития событий", – идется в сообщении.

Так, одна сторона заявила о подкупе избирателей, другая – о том, что в их помещения была подброшена полиграфия с признаками "черного" пиара.

Отмечается, что полицейские опросили лиц, которые присутствовали во время инцидента, изъяли видеозаписи и ряд вещественных доказательств.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права). Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания к местным выборам. Само голосование состоится 25 октября и пройдет впервые в условиях эпидемии, однако на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму выборов не будет.

Также известно, что правоохранительные органы раскрыли в одном из районных центров Черниговской области схему подкупа избирателей на местных выборах. Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко. Тогда по делу завели уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться