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Гончаренко: Наш настоящий братский народ – США

23 апреля, 22:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Основной союзник Украины – США, которые также помогают в борьбе с российской агрессией.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Есть вещь, которая является важной, основной союзник США вне НАТО. Ряд стран имеют такой статус и Украина может его получить. Я зарегистрировал обращение к Конгрессу США с просьбой о поддержке этого статуса и движения в этом направлении. Давайте используем это окно", – сказал он.

По его словам, сегодня настоящий братский народ украинцев – Соединенные Штаты Америки.

"Украина на первых страницах, в том числе в США, и подадим этот месседж: наш настоящий сегодня братский народ – Соединенные Штаты Америки, нам помогают в то время, когда те, кого мы считали братьями еще вчера, нам воткнули нож в спину" , – заявил Гончаренко.

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