Гончаренко: Наш справжній братський народ – США

Основний союзник України – США, які також допомогають у борьбі з російською агресією.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Є річ, яка є важливою, основний союзник США поза межами НАТО. Низка країн мають такий статус і Україна може його отримати. Я зареєстрував звернення до Конгресу США з проханням підтримки цього статусу і руху в цьому напрямку. Давайте використаємо це вікно", – сказав він.

За його словами, сьогодні справжній братерський народ українців – Сполучені Штати Америки.

"Україна на перших шпальтах, в тому числі в США, і подамо цей меседж: наш справжній сьогодні братський народ – Сполучені Штати Америки, які нам допомогають в той час, коли ті, кого ми вважали братами ще вчора, нам встромили ножа в спину", – заявив Гончаренко.

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