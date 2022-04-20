Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас он находится в международном розыске.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
В ведомстве отметили, что дело касается государственной измены, нарушения территориальной целостности, пропаганды войны и призыва к насильственной смене власти.
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Кива-изменник
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 15 марта стало известно, что Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. После этого украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием начать уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.