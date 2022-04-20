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ГБР будет заочно расследовать дело о госизмене Кивы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 14:07
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На сегодняшний день бывший депутат находится в международном розыске
ГБР расследует дело Ильи Кивы. Фото: коллаж "Сегодня"
ГБР расследует дело Ильи Кивы. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас он находится в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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В ведомстве отметили, что дело касается государственной измены, нарушения территориальной целостности, пропаганды войны и призыва к насильственной смене власти.

Кива-изменник

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