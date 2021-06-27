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Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке (видео)

27 июня 2021 16:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня у украинской молодежи праздник – нардеп не только поздравил, но и дал пару советов

Народный депутат Илья Кива поздравил украинцев с Днем молодежи и пожелал всегда оставаться молодыми в душе.

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Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что молодость – это состояние души, а не возраст и записал видеообращение в шапке с советской звездой, за которую на него открыли дело.

"Хочу всех поздравить с Днем молодежи. Ведь молодость это что? Это состояние души. Помните – не стареют душой ветераны. От себя хочу пожелать: оставайтесь всегда верными своим принципам, боритесь за правду и вас невозможно будет ни запугать, ни сломить. Мы обязательно все вместе победим. С праздником", – сказал Кива.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Киву вызвали на допрос из-за шапки советской звездой. Пока как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики. Сам Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и добавил, что готов понести наказание.

Кроме того, Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе". Нардеп считает, что судебный процесс из-за шапки с коммунистической символикой будет фатальным.

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