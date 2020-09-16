Фесенко: Украине лучше не вводить санкции против Лукашенко, он сейчас "возбужден"

Евросоюз намерен включить в черный список десятки человек из окружения Александра Лукашенко. А вот Украине лучше воздержаться от таких действий, особенно в отношении президента Беларуси, поскольку он сейчас в "возбужденном состоянии" из-за происходящего в его стране. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.

Реклама

После того, как Верховная Рада в своем заявлении поддержала намерения Запада о введении санкций против Минска, эксперт считает, что Украине все же нельзя входить в жесткий конфликт с Беларусью.

"Нельзя допустить, чтобы наша северная граница стала зоной риска, чтобы там появились российские войска. Потому в отношениях с Беларусью нужно сохранять гибкость. Точно вряд ли стоить вводить санкции персонально против Александра Лукашенко. Возможно, мы посчитаем нужным ввести некий свой собственный список персональных санкций – отличный от европейского. У нас, кстати, никогда не было полного совпадения с Европой санкционного режима. Но я не исключаю, что Украина может и воздержаться от введения персональных санкций", – сказал политолог.

Сложно сказать, как Лукашенко воспримет санкции со стороны Украины. Фесенко отметил, что белорусский лидер сейчас "очень разбалансирован и возбужден".

"И даже если это будут минимальные санкции против кого-то из его окружения, он может воспринять это как выпад лично против себя. Потому повторюсь: не исключаю, что Украина ограничится мерами дипломатического сдерживания, то есть заявлениями и так далее. Тем более Украине невыгодно использовать режим экономических санкций. Я думаю, в Брюсселе отнесутся с пониманием к особой позиции Украины. Полагаю, наши дипломаты смогут пояснить европейцам, почему мы не можем себе позволить аналогично реагировать на белорусский кризис", – подчеркнул он.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в нашем материале: "Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси".

Напомним, что и США готовят санкции против чиновников Беларуси. Отметим, что сейчас под американскими санкциями находятся 16 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничения включают запрет на въезд в США и заморозку активов на их территории. Но скоро могут быть приняты новые меры.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама