Путин цинично "объяснил" оккупацию Крыма: "Это в интересах России"

Президент страны-оккупанта назвал псевдореферендум в 2014 году "демократическим"

Российские войска незаконно оккупировали Крымский полуостров Украины, потому что это было в интересах России.

Реклама

Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Он опять повторил циничные тезисы Кремля о том, что оккупация Крыма основана на "волеизъявлении народа" и результатах псевдореферендума о "независимости Крыма".

Российский президент назвал "демократическим" голосование, которое прошло в 2014 году с нарушением всех международных норм и двусторонних соглашений, которые были заключены между Киевом и Москвой.

В тренде Пакт с нацизмом и нарушение границ: Кислица в ООН напомнил России уроки истории

Кроме того, Путин раскритиковал санкции, которые Запад ввел в отношении крымских оккупационных властей, а также тех, кто был причастен к "псевдореферендуму" и способствовал оккупации полуострова.

Реклама

"По сравнению с вами – да! Мы белые и пушистые!" – добавил Владимир Путин.

Новость дополняется..

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама