Путин цинично "объяснил" оккупацию Крыма: "Это в интересах России"

Российские войска незаконно оккупировали Крымский полуостров Украины, потому что это было в интересах России.
Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Он опять повторил циничные тезисы Кремля о том, что оккупация Крыма основана на "волеизъявлении народа" и результатах псевдореферендума о "независимости Крыма".
Российский президент назвал "демократическим" голосование, которое прошло в 2014 году с нарушением всех международных норм и двусторонних соглашений, которые были заключены между Киевом и Москвой.
Кроме того, Путин раскритиковал санкции, которые Запад ввел в отношении крымских оккупационных властей, а также тех, кто был причастен к "псевдореферендуму" и способствовал оккупации полуострова.
"По сравнению с вами – да! Мы белые и пушистые!" – добавил Владимир Путин.
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