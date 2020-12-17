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Путин цинично "объяснил" оккупацию Крыма: "Это в интересах России"

17 декабря, 14:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент страны-оккупанта назвал псевдореферендум в 2014 году "демократическим"

Российские войска незаконно оккупировали Крымский полуостров Украины, потому что это было в интересах России.

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Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Он опять повторил циничные тезисы Кремля о том, что оккупация Крыма основана на "волеизъявлении народа" и результатах псевдореферендума о "независимости Крыма".

Российский президент назвал "демократическим" голосование, которое прошло в 2014 году с нарушением всех международных норм и двусторонних соглашений, которые были заключены между Киевом и Москвой.

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Кроме того, Путин раскритиковал санкции, которые Запад ввел в отношении крымских оккупационных властей, а также тех, кто был причастен к "псевдореферендуму" и способствовал оккупации полуострова.

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"По сравнению с вами – да! Мы белые и пушистые!" – добавил Владимир Путин.

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Россия Крым Украина Владимир Путин оккупация Крыма
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