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Генассамблея ООН приняла обновленную "крымскую" резолюцию

7 декабря, 18:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

За документ проголосовали делегации 63 стран мира

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

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Об этом сообщил в своем Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Обновленный текст документа "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" был принят голосами 63 делегаций.

В то же время, еще 62 страны воздержались, а 17 проголосовали против.

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В список проголосовавших против резолюции вошли уже ставшие традиционными для "российского" лагеря страны: Китай, КНДР, Сирия, Венесуэла, Иран, Зимбабве, Сербия, Никарагуа, Кыргызстан, Армения, Камбоджа, Куба, Мьянма, Судан, Сербия, Лаос и собственно РФ.

Ключевыми элементами обновленной резолюции являются призыв усилить взаимодействие (в том числе на базе международных платформ) для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта, а также признать российские органы власти на полуострове "оккупационными".

В ней также дополнены факты нарушения прав человека в Крыму. Также Россию призывают прекратить военный призыв, похищения и пытки местных жителей, к которым причастна ФСБ РФ.

Стоит отметить, что изначально резолюция "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" была принята почти два года назад – 18 декабря 2018 года.

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Крым ООН Черное море Азовское море милитаризация генассамблея оккупация Крыма
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