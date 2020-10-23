"Есть очень простое предложение": Данилов обратился к Путину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил президенту РФ Владимиру Путину вывести войска из Украины. А пока продолжается оккупация Крыма, воду для российских военных баз Украина пускать не будет.

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Об этом он сказал на Специальном Киевском Форуме по безопасности.

По его словам, совершенно неприемлемо, чтобы Украина помогала с водой российской армии, которая напала на нее.

"Оккупант несет полную ответственность за территории, которые он оккупировал, и поставки воды в Крым являются проблемой России в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска Российской Федерации, это просто нонсенс … Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину", – сказал Данилов.

При этом он отметил, что у Украины есть очень простое предложение к России.

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"Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в Россию. Эта позиция очень четкая и понятная для России", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина "перекрыла кран" и намекнул, что Россия своими силами напоит Крым водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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