У Путина обещают напоить Крым водой, но только года через два

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия способна обеспечить водой оккупированный Крым, чтобы в будущем не зависеть от Украины.

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Об этом сообщает российское информагентство Interfax.ru.

На вопрос журналистов, означают ли активные меры, принимаемые оккупационными властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова, прес-секретарь Владимира Путина заявил: "Россия – мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана".

Оккупанты намерены в течение двух лет построить в Крыму установку по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса, которая обойдется российскому бюджету в 8,2 млрд рублей (около 3 млрд грн). Считается, что в 2022 году комбинат даст всему Крым 20 тысяч кубометров воды в сутки и столько же – Севастополю, где расположена база Черноморского флота РФ.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что замглавы МИД Эмине Джапарова заявила: в оккупированный Крым уже переселили полмиллиона россиян.

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Напомним, нардеп из фракции партии "Голос" Рустам Умеров заявил, что запасов воды в Крыму хватало бы для нужд гражданского населения, но оккупационные власти ограничивают доступ крымчан к воде и перенаправляют ее на свои военные базы.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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