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Эскалация на Донбассе: Кулеба предложил отключить Россию от SWIFT

22 апреля, 03:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр иностранных дел считает, что в ЕС должны действовать против РФ на опережение

В случае обострения эскалации ситуации на востоке Украины необходимо ввести запрет РФ на доступ к SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) в качестве части пакета новых экономических санкций.

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Об этом в интервью Reuters заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято…. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину… принять такое решение", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что, несмотря на то, что пока нет новой информации касательно новых военных действий РФ против Украины, для Запада важно действовать на опережение.

Как мы писали ранее, прекратить дестабилизацию в Европе и в Украине в частности, а также отвести войска от границ этой страны призывает Россию Сенат Польши.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия МИД Донбасс SWIFT Дмитрий Кулеба
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