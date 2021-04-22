Ескалація на Донбасі: Кулеба запропонував відключити Росію від SWIFT

Міністр закордонних справ вважає, що в ЄС повинні діяти проти РФ на випередження

В разі загостренняескалації ситуації на сході України необхідно ввести заборону РФ на доступ до SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку) як частину пакета нових економічних санкцій.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже ухвалене .... І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну... Ухвалити таке рішення", – сказав Кулеба.

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Він зазначив, що, незважаючи на те, що поки немає нової інформації щодо нових військових дій РФ проти України, для Заходу важливо діяти на випередження.

Як ми писали раніше, припинити дестабілізацію в Європі і в Україні зокрема, а також відвести війська від кордонів цієї країни закликає Росію Сенат Польщі.

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