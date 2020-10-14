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ЕС настаивает на полном выполнении Россией Минских соглашений – Боррель

14 октября, 01:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представитель Евросоюза напомнил Лаврову об обязательствах Москвы

В Европейском союзе считают, что для сохранения отношений с Россией на нынешнем уровне она должна полностью выполнять Минские соглашения.

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Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора, сообщила Европейская служба внешних дел.

"Высокий представитель/вице-президент Боррель сообщил министру Лаврова, что все министры иностранных дел ЕС привержены сохранению нынешнего подхода к отношениям между ЕС и Россией, в котором полное выполнение Минских соглашений остается ключевым. Он призвал Россию полностью выполнять Минские договоренности", – говорится в сообщении.

В Европейском союзе также заявили, что будут и дальше защищать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав.

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Помимо этого, Боррель и Лавров также обсудили ситуацию в Беларуси, Нагорном Карабахе и с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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Глава европейской дипломатии сообщил Лаврову о соглашении, достигнутом на Совете по иностранным делам ЕС 12 октября, о начале подготовительной работы для введения санкций против лиц, причастных к этой попытке убийства.

Напомним, на саммите Украина – ЕС в Брюсселе Евросоюз в очередной раз решительно осудил нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, потребовав от Кремля не превращать Крым в военную базу и освободить заложников.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия ЕС минские договоренности Сергей Лавров Жозеп Боррель
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