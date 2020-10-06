Европа требует от России не превращать Крым в военную базу и освободить заложников

Москва также должна обеспечить свободный прохода в Азовское море, говорят в Брюсселе

На проведенном в Брюсселе на XXII саммите Украина – ЕС Евросоюз в очередной раз решительно осудил нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года.

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Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и вице-президента Еврокомиссии Жосепа Борреля.

Европа продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и с него.

Процедура голосования за поправки в конституцию России, проведенная 1 июля в Крыму, а также выборы т.наз. "губернатора Севастополя" 13 сентября ЕС назвал нарушением международного права.

Брюссель потребовал от Москвы обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в Крым и оккупированные районы Донбасса, и уважать международное гуманитарное право, а также немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов.

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Кроме того, от России потребовали обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Шарлем Мишелем и Жозепом Боррелем заявил, что Украина – будущий член Евросоюза.

Ранее сайт "Сегодня" писал: на саммите Украина – ЕС было сообщено, что Брюссель выделил Киеву 300 млн грн на борьбу с коронавирусом на Донбассе.

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