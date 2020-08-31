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Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом

31 августа, 13:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В парламенте продолжает расти число подтвержденных случаев COVID-19

За два месяца количество заразившихся коронавирусом народных депутатов Верховной Рады увеличилось в полтора раза – если в июне их было порядка 17, то сейчас уже 23.

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Об этом, как сообщает "Украинская правда", на заседании согласительного совета 31 августа заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Ситуация непростая. Я поддержал бы позицию относительно того, чтобы заслушать министра здравоохранения относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, по прогнозам и подготовки заведений медицинской сферы и образования. Даже в Верховной Раде на сегодняшний день у нас есть 23 коллеги, которые заболели, или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате Верховной Рады", – сказал Разумков.

На этом фоне он призвал нардепов не игнорировать масочный режим в стенах Рады, напомнив им, что, находясь в помещении парламента, маску можно снимать только во время выступлений.

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Как уже сообщалось, ранее коронавирус обнаружили и у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, из-за чего ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Напомним, в целом, к 31 августа диагноз COVID-19 в Украине был официально подтвержден у 121 215 человек, для 2 557 из которых он оказался смертельным. Победить болезнь удалось 56 734 инфицированным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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