Экс-нардеп приговорен к 7 годам тюрьмы: за что Шепелев получил срок

Бывший депутат не только получил срок, но и оштрафован

Экс-нардеп Александр Шепелев приговорен Деснянским районным судом Киева к 7 годам тюрьмы и штрафу в 8,5 тысячи гривен за взятку должностному лицу ради побега из-под стражи.

Реклама

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь под стражей, два раза в течение июня-июля 2014 года давал взятку начальнику караула Киевского следственного изолятора с целью побега, чтобы тот не препятствовал политику пользоваться мобильным телефоном и не мешал сбежать. Затем, действуя по предварительному сговору с другими лицами, в том числе конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.

За это суд признал его виновным по ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины и дал 7 лет тюрьмы и штраф 8,5 тыс. грн. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

Бывший народный депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных производств в отношении бывшего народного депутата по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладение государственными средствами, покушения на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и другим.

Реклама

Читайте также: Экс-нардеп от БЮТ Шепелев начал работать на ФСБ РФ – Матиос

В тренде Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в Раде

Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины. Разыскиваемый обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. 8 августа экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил об освобождении Шепелева из российского СИЗО и обвинил Генпрокуратуру и Минюст Украины в бездействии в вопросе экстрадиции. РФ отказала Украине в выдаче Шепелева.

8 февраля 2017 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем было обнаружено "удостоверение", выданное т.н."министерством государственной безопасности ДНР".

Шепелев в Верховной Раде был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама