Экс-главу Офиса президента Богдана вызывают на допрос – Госбюро расследований

Государственное бюро расследований вызывает на допрос в качестве свидетеля экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, который в одном из интервью сообщил о неких договоренностях высокопоставленных чиновников Украины и России.

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"9 сентября 2020 в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросу статуса Крыма, авиасообщению с Россией, обмену пленными и ряда других договоренностей", - говорится в сообщении.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи ГБР приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

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"ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации", – говорится в сообщении.

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Напомним, в одном из интервью Андрей Богдан сказал, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности межу Украиной и Россией о взаимных уступках. Якобы план состоит из 12-13 пунктов и утверждался нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как рассорился с Андреем Богданом.

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