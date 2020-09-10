Большое интервью Богдана Гордону. Самые интересные цитаты экс-чиновника

Бывший глава Офиса президента пошутил, что после интервью ему пришлось бежать за границу

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые за более чем полгода вышел в публичную плоскость и дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Бывший чиновник и журналист общались более четырех часов и успели обсудить отношения Богдана с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, что постоянно шептал ему на ухо, об общении Зеленского с Путиным, об отставке, скандале с вагнеровцами, нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и многом другом.

О выборах и отношениях с Зеленским

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Для Зеленского Петр Порошенко был самым выгодным соперником во втором туре. Если бы ему противостоял кто-то из выбывших участников "предвыборной гонки", то голоса могли бы распределиться несколько иначе, хотя нынешний президент все равно бы победил.

"Мы заказали социологию… она называется "перетоки: второй выбор". "Во втором туре за кого ты будешь голосовать?" И перетоки всех других кандидатов шли такими жирными ручьями к Зеленскому. То есть если он выходил во второй тур – неважно с кем – он побеждал 100%. Порошенко был самый удобный соперник", – говорит Богдан.

Богдан уверен, что соперники Зеленского в президентской гонке были бы готовы заплатить не менее полумиллиарда долларов, только бы кандидат с самым высоким рейтингом снялся с выборов сам. А во втором туре "ставки" могли бы пойти на миллиарды, но все осталось только на уровне шуток в узком кругу.

"Снялся, я думаю, 2–3 миллиарда долларов твой оппонент готов бы был дать, какой-то бизнес переписать". Ну и все: не надо выборов никаких, он автоматически становится (президентом). Живи и кайфуй", – рассказал экс-чиновник.

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После второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Владимир Зеленский, новоизбранному президенту сразу с поздравлениями позвонил президент США Дональд Трамп. Богдан утверждает, что не знает содержания разговора.

"В этой стране лучше говорить всегда, что ты не знаешь, о чем были телефонные разговоры с Трампом", – отметил экс-глава ОПУ.

/ Фото: Гордон

Мировые политики "оттаивали", когда встречались с Зеленским вживую. Харизма и актерские данные играют на пользу нынешнему президенту в общении с лидерами стран и топ-чиновниками, убежден Богдан.

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"Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона", – убежден Богдан.

Бывший глава Офиса президента ставит себе в заслугу, что Зеленский стал увереннее говорить на украинском языке и достаточно быстро его освоил. По словам Богдана, он в семье и с детьми всегда общается на украинском – таким же образом удалось "подтянуть" и президента.

"Я заставлял, чтобы все в его присутствии разговаривали на украинском языке. Я с ним и все. Четыре месяца в моем присутствии никто не имел права говорить на русском языке", – сказал Богдан.

Привычка Андрея Богдана постоянно что-то нашептывать на ухо Зеленскому стала мемом в Интернете. По словам экс-чиновника, он только "подсказывал президенту правильные ходы", среди прочего, уверяет, что именно его идеей был спор президента с мэром Днепра на строительство моста. Это вечное нашептывание, не исключает Богдан, стало одной из причин увольнения главы Офиса президента.

"Может, приближал свое увольнение. Но мне кажется, что я тогда очень много всяких проблем улавливал на себя", – говорит экс-глава ОП.

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Богдан убежден, что вокруг президента Зеленского сейчас много дезинформации, а сам глава государства очень чувствителен к критике, даже если эта критика льется из соцсетей.

"Теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп", – отметил Богдан.

Об украинско-российских отношениях

Во время первого разговора по телефону Зеленского с Путиным, российский президент очень лестно и позитивно высказывался в сторону новоизбранного президента Украины.

"Чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Он во время разговора, мне показалось, провел аналогию себя, молодого избранного президента, и Владимира Зеленского. Очень похожая ситуация. У него Чечня была, развал экономики", – отметил Богдан, но при этом не посвятил в детали разговора.

Иностранные спецслужбы верят в существование договоренности межу Украиной и Россией о взаимных уступках. Якобы план состоит из 12-13 пунктов и утверждался нынешним главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан и заверил, что считает план "утопией".

Бывший глава Офиса президента поддерживает версию о том, что украинские высокопоставленные служащие сорвали спецоперацию по боевикам ЧВК Вагнера.

"Ее (спецоперацию) разрушил один телефонный звонок. Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал", — сказал Богдан, но отказался называть фамилию. Якобы ее назовет прокурор по делу о срыве операции.

Андрей Богдан считает, что Киев "жестко кинул" президента РФ Владимира Путина. Такие выводы он делает из сообщений, которые публикуются по результатам переговоров между президентами Украины и России.

"То, что я вижу, – мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего", – заявил экс-чиновник.

О профессионалах в правительстве

Самым профессиональным правительством, которое было в Украине, Богдан считает правительство Владимира Гройсмана. Его бывший чиновник выделил из правительств Николая Азарова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

"Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", – сказал Богдан.

О своем политическом проекте

Прямо на вопрос, собирается ли возвращаться в политику с собственной политсилой, Богдан не ответил, но заверил, что "можно ожидать чего угодно" и "скучать не придется". Пока же он завел telegram-канал "Тесла Богдана", где пошутил, что после интервью вынужден был пересечь украинско-румынскую границу.

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