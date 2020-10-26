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Довыборы в Раду: полиция проверит аномальную явку на 208-м округе

26 октября, 15:27

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Правоохранители ждут изложенных фактов о возможном преступлении

Советник Главы МВД Антон Геращенко отметил, что все факты фальсификаций и подкупов на округах будут проверяться полицией.

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Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает Цензор.нет.

С начала избирательного процесса на 208-м округе было открыто 6 уголовных производств – три из-за подкупа избирателей и три из-за препятствования осуществлению избирательного права. В день голосования отключали электроэнергию и дважды жаловались на отсутствие информации о кандидатах.

Читайте также: Подкуп избирателей и фальсификации. Ляшко подал заявление в полицию и прокуратуру

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Пока полиция не открывала никаких производств по дню голосования, но все подозрительные факты, о которых сообщат в полицию, в том числе и из-за аномальной явки, будут тщательно проверяться.

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"Высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была... Нам нужны факты, эти факты будут проверяться. Ситуация на этом округе находится под пристальным вниманием общества, СМИ и правоохранительных органов", – отметил Геращенко.

Ранее Олег Ляшко подал в полицию и прокуратуру заявления о фальсификациях на 208-м округе. Согласно заявлению, конкуренты организовали избирательную сетку и подвозили проплаченных избирателей на участки.

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