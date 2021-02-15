Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости политики

"Донбасс мы не бросим": в Кремле объяснили, что Путин имел в виду

15 февраля, 14:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля отметился громким заявлением, и в Украине его восприняли с опаской

Президент России Владимир Путин своим заявлением о том, что "он Донбасс не бросит", имел в виду помощь русскоязычному населению оккупированных территорий.

Реклама

Так объяснил слова шефа спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", – начали оправдываться в Кремле.

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

В тренде
"Прекрасные остроносые туфли": Червоненко поругался из-за лыжной обуви
Реклама

Песков подчеркнул, что речь идет о русских и русскоязычных украинцах, которых на Донбассе достаточно много. При этом он цинично заявил, что якобы Украина лишила людей на оккупированных территориях социального обеспечения.

"А что касается слов "Донбасс мы не бросим"… Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", – пояснил спикер Кремля.

Как мы сообщали ранее, вопреки однозначным сигналам из Украины в Кремле по необъяснимым причинам продолжают считать нашу страну частью "русского мира".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс Владимир Путин Дмитрий Песков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларовВласть
Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду Киева
Чтобы не манипулировали: Зеленский хочет урезать полномочия Окружному админсуду КиеваВласть
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — АваковУкраина
Инвестиции в Украину, экономические связи с ОАЭ и
Инвестиции в Украину, экономические связи с ОАЭ и "Экспо-2020": о чем Зеленский говорил с WАМУкраина
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять