Дональд Трамп согласился баллотироваться в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, – пишет ТАСС.

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Выступая в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев, Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах.

Ранее США пришлось неоднократно корректировать график своего съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета претерпела значительные изменения, он оказался в значительной степени закрытым для прессы. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт (штат Южная Каролина). Затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон.

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Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

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