Дипломат о решении ЕСПЧ по Крыму: "красная карточка" для Кремля

Мифы Путина рассыпаются, как карточный домик, говорит Константин Елисеев

Решение Европейского суда по правам человека по оккупации Крыма Россией является "красной карточкой" для Кремля, которому придется отвечать за свои преступления на оккупированном полуострове.

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Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев пишет в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, промежуточное решение ЕСПЧ о приемлемости иска Украины по поводу оккупации Крыма Россией разбивает российскую легенду о событиях на полуострове. Суд признал достаточными доказательства Украине о роли российских вооруженных сил, а не мифических "сил самообороны", в захвате Крыма.

Такая позиция является четким юридическим аргументом того, что захват Крыма было отнюдь не мирным и не спонтанным, а заранее спланированным шагом российского руководства.

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Елисеев подчеркивает, что мифы президента РФ Владимира Путина рассыпаются как карточный домик, который может существовать только в гибридном пространстве пропаганды, но никогда – в реальности верховенства международного права.

Эксперт по международным вопросам подчеркивает, что сегодняшнее решение ЕСПЧ – это очередная "красная карточка" Кремлю. Придется отвечать по многим статьям, в тому числе, за:

насаждение российского законодательства на полуострове вопреки международному праву;

принудительную паспортизацию в Крыму;

притеснения украинского языка;

политику запугивания не-российских СМИ;

гонения крымскотатарского населения;

преследования верующих, не принадлежащих к Русской православной церкви, включая конфискацию имущества религиозных общин.

Елисеев делает следующие выводы:

российской стороне рано или поздно придется отвечать за свои преступления. Вскоре придется отвечать и по иску против России и о событиях на Донбассе ;

; любая официальная фиксация фактов нарушения Россией прав человека и международного права – это укрепление позиции Украины и наших аргументов в противодействии российской гибридной агрессии;

решение ЕСПЧ формирует основу для усиления международного режима санкций против России – этим должна воспользоваться украинская дипломатия;

этот процесс дает Совету Европы основания пересмотреть вредное преждевременное и политизированное решение о возвращении России в ПАСЕ.

Бывший заместитель главы Администрации президента также отмечает: победа команды во главе с Минюстом важна, но главный бой – рассмотрение по существу – еще впереди.

"А это стимул для мобилизации наших ресурсов на всех судебных площадках для дальнейшего эффективного доказывания российской агрессии, оккупации Крыма, военных преступлений, нарушения прав человека на оккупированных территориях", – добавляет Елисеев.

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Напомним, министр юстиции Денис Малюська назвал победой решение ЕСПЧ по делу Украины против России за нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает решение суда по Крыму важным шагом в привлечении России к ответственности за агрессию против Украины.

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