Дипломат про рішення ЄСПЛ щодо Криму: "червона картка" для Кремля

Рішення Європейського суду з прав людини щодо окупації Криму Росією є "червоною карткою" для Кремля, котрому доведеться відповідати за свої злочини на окупованому півострові.
Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв пише у своєму Telegram-каналі.
За словами дипломата, проміжне рішення ЄСПЛ щодо прийнятності позову України стосовно окупації Криму Росією розбиває російську легенду про події на півострові. Суд визнав достатніми докази України про роль російських збройних сил, а не міфічних "сил самооборони", в захопленні Криму.
Така позиція Суду є чітким юридичним аргументом того, що захоплення Криму було аж ніяк не мирним і не спонтанним, а заздалегідь спланованим кроком російського керівництва.
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Єлісєєв підкреслює, що міфи президента РФ Володимира Путіна розсипаються немов картковий будинок, який може існувати лише у гібридному просторі пропаганди, але ніколи – у реальності верховенства міжнародного права.
Експерт з міжнародних питань наголошує, що сьогоднішнє рішення ЄСПЛ – це чергова "червона картка" Кремлю. Доведеться відповідати за багатьма статтями, зокрема, за:
- насадження російського законодавства на півострові усупереч міжнародному праву;
- примусову паспортизацію у Криму;
- утиски української мови;
- політику залякування неросійських ЗМІ;
- гоніння кримськотатарського населення Криму;
- переслідування віруючих, які не належать до Російської православної церкви, включно з конфіскацією майна релігійних громад.
Єлісєєв робить такі висновки:
- російській стороні рано чи пізно доведеться відповідати за свої злочини. Невдовзі доведеться відповідати і за позовом проти Росії і про події на Донбасі;
- будь-яка офіційна фіксація фактів порушення Росією прав людини та міжнародного права – це зміцнення позиції України та наших аргументів у протидії російській гібридній агресії;
- рішення ЄСПЛ формує підґрунтя для посилення міжнародного режиму санкцій проти Росії – цим має скористатись українська дипломатія;
- цей процес дає Раді Європи підстави переглянути шкідливе передчасне та політизоване рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ.
Колишній заступник глави Адміністрації президента також наголошує: перемога команди на чолі з Мінюстом важлива, але головний бій – розгляд по суті – ще попереду.
"А це стимул для мобілізації наших ресурсів на усіх судових майданчиках для подальшого ефективного доведення російської агресії, окупації Криму, воєнних злочинів, порушення прав людини на окупованих територіях", – додає Єлісєєв.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення ЄСПЛ у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення Суду щодо Криму важливим кроком у притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України.
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