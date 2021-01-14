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Дипломат про рішення ЄСПЛ щодо Криму: "червона картка" для Кремля

14 січня, 18:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Міфи Путіна розсипаються, немов картковий будинок, каже Костянтин Єлісєєв

Рішення Європейського суду з прав людини щодо окупації Криму Росією є "червоною карткою" для Кремля, котрому доведеться відповідати за свої злочини на окупованому півострові.

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Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв пише у своєму Telegram-каналі.

За словами дипломата, проміжне рішення ЄСПЛ щодо прийнятності позову України стосовно окупації Криму Росією розбиває російську легенду про події на півострові. Суд визнав достатніми докази України про роль російських збройних сил, а не міфічних "сил самооборони", в захопленні Криму.

Така позиція Суду є чітким юридичним аргументом того, що захоплення Криму було аж ніяк не мирним і не спонтанним, а заздалегідь спланованим кроком російського керівництва.

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Єлісєєв підкреслює, що міфи президента РФ Володимира Путіна розсипаються немов картковий будинок, який може існувати лише у гібридному просторі пропаганди, але ніколи – у реальності верховенства міжнародного права.

Експерт з міжнародних питань наголошує, що сьогоднішнє рішення ЄСПЛ – це чергова "червона картка" Кремлю. Доведеться відповідати за багатьма статтями, зокрема, за:

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  • насадження російського законодавства на півострові усупереч міжнародному праву;
  • примусову паспортизацію у Криму;
  • утиски української мови;
  • політику залякування неросійських ЗМІ;
  • гоніння кримськотатарського населення Криму;
  • переслідування віруючих, які не належать до Російської православної церкви, включно з конфіскацією майна релігійних громад.

Єлісєєв робить такі висновки:

  • російській стороні рано чи пізно доведеться відповідати за свої злочини. Невдовзі доведеться відповідати і за позовом проти Росії і про події на Донбасі;
  • будь-яка офіційна фіксація фактів порушення Росією прав людини та міжнародного права – це зміцнення позиції України та наших аргументів у протидії російській гібридній агресії;
  • рішення ЄСПЛ формує підґрунтя для посилення міжнародного режиму санкцій проти Росії – цим має скористатись українська дипломатія;
  • цей процес дає Раді Європи підстави переглянути шкідливе передчасне та політизоване рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ.

Колишній заступник глави Адміністрації президента також наголошує: перемога команди на чолі з Мінюстом важлива, але головний бій – розгляд по суті – ще попереду.

"А це стимул для мобілізації наших ресурсів на усіх судових майданчиках для подальшого ефективного доведення російської агресії, окупації Криму, воєнних злочинів, порушення прав людини на окупованих територіях", – додає Єлісєєв.

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Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення ЄСПЛ у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення Суду щодо Криму важливим кроком у притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України.

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Росія Крим єспл окупація Криму Костянтин Єлісєєв

Джерело: Сьогодні

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