Дипломат про рішення ЄСПЛ щодо Криму: "червона картка" для Кремля

Рішення Європейського суду з прав людини щодо окупації Криму Росією є "червоною карткою" для Кремля, котрому доведеться відповідати за свої злочини на окупованому півострові.

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Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв пише у своєму Telegram-каналі.

За словами дипломата, проміжне рішення ЄСПЛ щодо прийнятності позову України стосовно окупації Криму Росією розбиває російську легенду про події на півострові. Суд визнав достатніми докази України про роль російських збройних сил, а не міфічних "сил самооборони", в захопленні Криму.

Така позиція Суду є чітким юридичним аргументом того, що захоплення Криму було аж ніяк не мирним і не спонтанним, а заздалегідь спланованим кроком російського керівництва.

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Єлісєєв підкреслює, що міфи президента РФ Володимира Путіна розсипаються немов картковий будинок, який може існувати лише у гібридному просторі пропаганди, але ніколи – у реальності верховенства міжнародного права.

Експерт з міжнародних питань наголошує, що сьогоднішнє рішення ЄСПЛ – це чергова "червона картка" Кремлю. Доведеться відповідати за багатьма статтями, зокрема, за:

насадження російського законодавства на півострові усупереч міжнародному праву;

примусову паспортизацію у Криму;

утиски української мови;

політику залякування неросійських ЗМІ;

гоніння кримськотатарського населення Криму;

переслідування віруючих, які не належать до Російської православної церкви, включно з конфіскацією майна релігійних громад.

Єлісєєв робить такі висновки:

російській стороні рано чи пізно доведеться відповідати за свої злочини. Невдовзі доведеться відповідати і за позовом проти Росії і про події на Донбасі ;

; будь-яка офіційна фіксація фактів порушення Росією прав людини та міжнародного права – це зміцнення позиції України та наших аргументів у протидії російській гібридній агресії;

рішення ЄСПЛ формує підґрунтя для посилення міжнародного режиму санкцій проти Росії – цим має скористатись українська дипломатія;

цей процес дає Раді Європи підстави переглянути шкідливе передчасне та політизоване рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ.

Колишній заступник глави Адміністрації президента також наголошує: перемога команди на чолі з Мінюстом важлива, але головний бій – розгляд по суті – ще попереду.

"А це стимул для мобілізації наших ресурсів на усіх судових майданчиках для подальшого ефективного доведення російської агресії, окупації Криму, воєнних злочинів, порушення прав людини на окупованих територіях", – додає Єлісєєв.

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Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення ЄСПЛ у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення Суду щодо Криму важливим кроком у притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України.

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