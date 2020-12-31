Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Новым годом: полный текст обращения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с наступающим 2021 годом. Глава правительства напомнил, что в следующем году Украина будет отмечать 30 лет Независимости.

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Сайт "Сегодня" приводит полный текст видеообращения.

"Дорогие украинцы!

Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом.

В празднично-зимнее время мы особенно ценим домашний уют и семейное тепло. Мы ждем новогодних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание. Поблагодарить тех, кто защищает нашу страну на фронте и спасает жизни в больницах, учит наших детей в школах и защищает нас от опасности.

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В следующем году мы отмечаем тридцатую годовщину Украинской Независимости. Помните, каждый из нас играет важную роль в изменении нашего государства к лучшему.

Пусть чистая, непоколебимая вера в воплощение заветных желаний придает вам сил и вдохновения на новые свершения в течение всего 2021 года. Желаю каждому украинцу – и маленькому, и взрослому – в Новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой.

С Новым годом и Рождеством Христовым!".

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Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проигнорировал Украину в Новый год – он поздравил всех, кроме украинского президента Владимира Зеленского.

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Также в Офисе президента Украины рассказали, что Владимир Зеленский планирует встречать Новый год с семьей в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

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