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В ОП рассказали, где Зеленский будет праздновать Новый год (фото)

28 декабря, 16:11

Виталий Семченко Виталий Семченко

Глава государства будет отдыхать в госрезиденции

Фото: Александр Яремчук

Фото: Александр Яремчук

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречать Новый год в Ивано-Франковской области.

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Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции ("Синегора" – Ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", – сказал он.

Резиденция "Синегора" расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории – 10886 га. Кроме роскошного особняка, в резиденцию входят охотничьи угодья и заповедные леса вокруг.

На территории также есть ресторан, канатная дорога, питомник с животными, SPA-центр, пруд и вертолетная площадка.

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Здесь любили отмечать Новый год большинство лидеров Украины – Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и беглый Янукович. Эту традицию продолжил и Владимир Зеленский.

Напомним, накануне президент Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА – им стал Андрей Бойчук.

Кроме того, прошлый Новый год Владимир Зеленский с семьей встречал в Карпатах. Праздник они провели на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

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Новый год Владимир Зеленский Андрей Ермак
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