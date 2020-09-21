Порошенко: Деньги в бюджете на Офис президента – это средства на ремонт госдач

Экс-президент считает, что чиновники должны сами оплачивать свои расходы

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что деньги, выделенные из бюджета на Офис президента Владимира Зеленского, предназначены для ремонта государственных дач. Об этом он заявил в эфире телеканала "34".

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Экс-президент также подчеркнул, что при нем дачи не ремонтировались, поскольку, по его мнению, чиновники должны сами оплачивать расходы на свое проживание там.

"700 + 400 млн дали Офису президента. Зачем? Надо ремонтировать государственные дачи. Потому что у президента Порошенко на государственные даче не тратилось ни копейки. Я решил, что все, кто там живут, они все достойные люди, наверное, – пусть платят за коммунальные услуги, пусть платят за охрану. Почему налогоплательщики должны их содержать? Нет денег – переезжайте", – сказал Порошенко.

Он также рассказал, что по действиям нынешней власти, можно судить о ее приоритетах.

"Это приоритеты – не любят армию, не любят бедных людей. Очень любят себя, прокуроров, ГБРовцев и т. д.", – отметил экс-президент.

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Напомним, зарегистрированный в Раде проект госбюджета на 2021 год предусматривает 1,26 млрд гривен на финансирование программы обслуживания и обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и Офиса президента, что в 1,4 раза больше, чем было в 2020 году.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, заявил что президент Владимир Зеленский готов к сокращению 10% сотрудников своего офиса, если будет невозможно уменьшить другие расходы.

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