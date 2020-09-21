Порошенко: Деньги в бюджете на Офис президента – это средства на ремонт госдач

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что деньги, выделенные из бюджета на Офис президента Владимира Зеленского, предназначены для ремонта государственных дач. Об этом он заявил в эфире телеканала "34".
Экс-президент также подчеркнул, что при нем дачи не ремонтировались, поскольку, по его мнению, чиновники должны сами оплачивать расходы на свое проживание там.
"700 + 400 млн дали Офису президента. Зачем? Надо ремонтировать государственные дачи. Потому что у президента Порошенко на государственные даче не тратилось ни копейки. Я решил, что все, кто там живут, они все достойные люди, наверное, – пусть платят за коммунальные услуги, пусть платят за охрану. Почему налогоплательщики должны их содержать? Нет денег – переезжайте", – сказал Порошенко.
Он также рассказал, что по действиям нынешней власти, можно судить о ее приоритетах.
"Это приоритеты – не любят армию, не любят бедных людей. Очень любят себя, прокуроров, ГБРовцев и т. д.", – отметил экс-президент.
Напомним, зарегистрированный в Раде проект госбюджета на 2021 год предусматривает 1,26 млрд гривен на финансирование программы обслуживания и обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и Офиса президента, что в 1,4 раза больше, чем было в 2020 году.
В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, заявил что президент Владимир Зеленский готов к сокращению 10% сотрудников своего офиса, если будет невозможно уменьшить другие расходы.
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