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Зеленский готов уволить 10% сотрудников Офиса президента – Ермак

18 сентября, 21:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Увольнения могут начаться, если не удастся сократить государственные расходы

Президент Украины Владимир Зеленский готов к сокращению 10% сотрудников Офиса главы государства, если будет невозможно уменьшить другие расходы.

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Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, сообщили в Офисе.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждый подозрительный расход – тщательно проверять", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что на сегодня численность работников Офиса президента Украины самая низкая за последние 10 лет – 419 при максимальном количестве 579 в 2014 году.

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По его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы, Зеленский готов к 10-процентному сокращение работников Офиса.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Минфине собираются в два этапа повысить минимальную зарплату, а также закладывает средства на рост пенсий.

Ранее глава Минфина рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

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увольнение расходы Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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