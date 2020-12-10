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Дело Шеремета: суд оставил без изменения меру пресечения Юлии Кузьменко

10 декабря, 21:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Адвокаты требовали снять электронный браслет и отменить домашний арест

Шевченковский райсуд Киева продлил круглосуточный домашний арест детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко ("Лисе"), обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, до 7-го февраля 2021 года.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

После заседания Кузьменко заявила журналистам, что решение суда по отношению к ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко ("Риффмастеру") "это просто ужас", и она теперь не знает, как смотреть на его жену Светлану. Напомним, Антоненко уже год находится в СИЗО и 7 декабря суд оставил его за решеткой еще на два месяца.

Видео: PavlovskyNews

Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на работу.

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Срок действия наложенных на Яну Дугар обязательств также был продлен до 7 ноября следующего года. Ранее ее отпустили под залог из-под домашнего ареста.

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Напомним, сама Юлия Кузьменко получила обвинительный акт 18 августа. Отметим, что до этого она провела за решеткой в СИЗО восемь месяцев. Она была арестована 13 декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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мера пресечения апелляция домашний арест павел шеремет Андрей Антоненко Юлия Кузьменко

Источник: Сегодня

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