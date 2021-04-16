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Давление на демократический лад: Зеленский об обострении на Донбассе и помощь стран-союзников

16 апреля, 14:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина испытывает мощную поддержку от стран-партнеров, но пока российские войска остаются на оккупированных территориях – действовать нужно более решительно.

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Об этом он сказал итальянской газете La Repubblica.

"Это же война не за территорию как таковую. Это давление на демократический строй на нашем континенте, это попытка лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу. В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров на поддержку Украины", – сказал президент.

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Теперь уже официально. Зеленский подписал закон, который приравнял е-паспорт к бумажному

Он отметил поддержку Евросоюза, Великобритании, США, Канады и других государствах. Однако, по его словам, в данный момент нужно делать больше для защиты нормального порядка в Европе и общих ценностей.

"Россия не прекращает попыток дестабилизации в нашей страны, а через нас – и Европы. Волны дезинформации, популяризация конспирологических теорий заговора, поддержка расколов в европейских обществах, попытки вмешиваться в выборы в разных странах, кибератаки – все это делается целенаправленно и системно", – сказал президент.

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