Тиск на демократичний лад: Зеленський про загострення на Донбасі та допомогу країн-союзників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна відчуває потужну підтримку від країн-партнерів, але поки російські війська залишаються на окупованих територіях – діяти потрібно більш рішуче.

Реклама

Про це він сказав італійській газеті La Repubblica.

"Це ж війна не за територію як таку. Це тиск на демократичний лад на нашому континенті, це намагання позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю. У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України", – сказав президент.

В тренді Чиновників саджатимуть за брехню в деклараціях: Рада зробила перший крок

Він відзначив підтримку Євросоюзу, Британії, США, Канади та інших державах. Проте, за його словами, зараз потрібно робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей.

"Росія не припиняє спроб дестабілізації нашої країни, а через нас – і Європи. Хвилі дезінформації, популяризація конспірологічних теорій змови, підтримка розколів у європейських суспільствах, намагання втручатись у вибори в різних країнах, кібератаки – все це робиться цілеспрямовано та системно", – сказав президент.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама