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Что "светит" Лукашенко и есть ли угроза для Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

28 мая, 17:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня эксклюзивно в прямом эфире пассажир самолета Ryanair расскажет детали посадки авиалайнера в Минске

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят ситуацию с "пиратским захватом" самолета в Беларуси.

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В новом выпуске программы поговорят о:

  • вынужденной посадке самолета в Минске: эксклюзивно – пассажир самолета расскажет детали того, что произошло;
  • можно ли считать действия белорусской власти актом международного терроризма;
  • какую теперь угрозу Лукашенко представляет для Украины;
  • чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента;
  • спецоперация по задержанию "вагнеровцев": был ли это провал украинских спецслужб или фейк.

Гостями студии станут:

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  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
  • Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента Украины;
  • Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси (1991-1994);
  • Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
  • Валентин Наливайченко, народный депутат от "Батькивщины", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Беларуси (2005-2006);
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007);
  • Алексндр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
  • Янис Звиедрис, пассажир рейса Ryanair;
  • Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
  • Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы;
  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
  • Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
  • Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.

Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, сегодня Минск ограничил импорт украинских товаров.

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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