Что "светит" Лукашенко и есть ли угроза для Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят ситуацию с "пиратским захватом" самолета в Беларуси.
В новом выпуске программы поговорят о:
- вынужденной посадке самолета в Минске: эксклюзивно – пассажир самолета расскажет детали того, что произошло;
- можно ли считать действия белорусской власти актом международного терроризма;
- какую теперь угрозу Лукашенко представляет для Украины;
- чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента;
- спецоперация по задержанию "вагнеровцев": был ли это провал украинских спецслужб или фейк.
Гостями студии станут:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента Украины;
- Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси (1991-1994);
- Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
- Валентин Наливайченко, народный депутат от "Батькивщины", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Беларуси (2005-2006);
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
- Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007);
- Алексндр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
- Янис Звиедрис, пассажир рейса Ryanair;
- Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
- Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы;
- Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
- Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
- Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.
Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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