Русский
$ 27,53
33,57
  1. Влада

Що "світить" Лукашенко і чи є загроза для України: "Свобода слова Савіка Шустера"

28 травня, 17:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні ексклюзивно у прямому ефірі пасажир літака Ryanair розповість деталі посадки авіалайнера у Мінську

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в прямому ефірі телеканалу "Україна" обговорять ситуацію з "піратським захопленням" літака у Білорусі.

Реклама

У новому випуску програми говоритимуть про:

  • вимушену посадку літака у Мінську: ексклюзивно – пасажир літака розповість деталі того, що сталося;
  • чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму;
  • яку тепер загрозу Лукашенко представляє для України;
  • чого очікувати Олександру Лукашенко після гучного інциденту;
  • спецоперація із затримання "вагнерівців": був це провал українських спецслужб або фейк.

Гостями студії стануть:

В тренді
"Вислухаю навіть гидоту": Лукашенко запросив Байдена і Путіна до Мінська
Лукашенко пропонує Путіну і Байдену зібратися разом. Колаж "Сьогодні"
  • Олексій Данілов, секретар РНБО України;
  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
  • Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України;
  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994);
  • Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
  • Валентин Наливайченко, народний депутат від "Батьківщини", голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Білорусі (2005-2006);
  • Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";
  • Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
  • Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
  • Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005-2007);
  • Алексндр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
  • Яніс Звієдріс, пасажир рейсу Ryanair;
  • Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
  • Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої і зовнішньої політики Литви;
  • Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
  • Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
  • Вадим Лукашевич, експерт в галузі авіації.

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

Як повідомляли новини "Сьогодні", після того, як Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, сьогодні Мінськ обмежив імпорт українських товарів.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

З автоматом чи фотоапаратом: чи воював Протасевич за
З автоматом чи фотоапаратом: чи воював Протасевич за "Азов"Влада
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фото
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фотоВлада
Нині в Білорусі 1937 рік – що думають про Протасевича і Лукашенка емігранти з Мінська, які переїхали в Україну
Нині в Білорусі 1937 рік – що думають про Протасевича і Лукашенка емігранти з Мінська, які переїхали в УкраїнуУкраїна
"Не йому вирішувати": Лавров грубо відповів Кравчуку через БілорусьВлада
Справа про землю в Криму закрита: суд виніс несподіване рішення щодо Тупицького
Справа про землю в Криму закрита: суд виніс несподіване рішення щодо ТупицькогоВлада
Через
Через "трубу Медведчука" Порошенко знову потрапив у незручне становищеВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти