Що "світить" Лукашенко і чи є загроза для України: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в прямому ефірі телеканалу "Україна" обговорять ситуацію з "піратським захопленням" літака у Білорусі.
У новому випуску програми говоритимуть про:
- вимушену посадку літака у Мінську: ексклюзивно – пасажир літака розповість деталі того, що сталося;
- чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму;
- яку тепер загрозу Лукашенко представляє для України;
- чого очікувати Олександру Лукашенко після гучного інциденту;
- спецоперація із затримання "вагнерівців": був це провал українських спецслужб або фейк.
Гостями студії стануть:
- Олексій Данілов, секретар РНБО України;
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
- Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України;
- Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994);
- Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Валентин Наливайченко, народний депутат від "Батьківщини", голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Білорусі (2005-2006);
- Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";
- Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
- Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005-2007);
- Алексндр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
- Яніс Звієдріс, пасажир рейсу Ryanair;
- Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
- Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої і зовнішньої політики Литви;
- Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
- Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
- Вадим Лукашевич, експерт в галузі авіації.
Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
Як повідомляли новини "Сьогодні", після того, як Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, сьогодні Мінськ обмежив імпорт українських товарів.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську