Що "світить" Лукашенко і чи є загроза для України: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні ексклюзивно у прямому ефірі пасажир літака Ryanair розповість деталі посадки авіалайнера у Мінську

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в прямому ефірі телеканалу "Україна" обговорять ситуацію з "піратським захопленням" літака у Білорусі.

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У новому випуску програми говоритимуть про:

вимушену посадку літака у Мінську: ексклюзивно – пасажир літака розповість деталі того, що сталося;

чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму;

яку тепер загрозу Лукашенко представляє для України;

чого очікувати Олександру Лукашенко після гучного інциденту;

спецоперація із затримання "вагнерівців": був це провал українських спецслужб або фейк.

Гостями студії стануть:

Олексій Данілов , секретар РНБО України;

, секретар РНБО України; Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ України;

, міністр закордонних справ України; Олексій Арестович , радник голови Офісу президента України;

, радник голови Офісу президента України; Станіслав Шушкевич , голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994);

, голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994); Арсеній Яценюк , міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016); Валентин Наливайченко , народний депутат від "Батьківщини", голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Білорусі (2005-2006);

, народний депутат від "Батьківщини", голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Білорусі (2005-2006); Ірина Геращенко , співголова фракції "Європейська солідарність";

, співголова фракції "Європейська солідарність"; Нестор Шуфрич , народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";

, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя"; Євген Мураєв , лідер партії "Наші";

, лідер партії "Наші"; Кирило Куликов , керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005-2007);

, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005-2007); Алексндр Лиходід , льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

, льотчик-випробувач, полковник ВПС України; Яніс Звієдріс , пасажир рейсу Ryanair;

, пасажир рейсу Ryanair; Пятрас Ауштрявічюс , депутат Європейського парламенту від Литви;

, депутат Європейського парламенту від Литви; Вітаутас Бруверіс , кореспондент внутрішньої і зовнішньої політики Литви;

, кореспондент внутрішньої і зовнішньої політики Литви; Павло Латушко , міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі; Тетяна Хомич , сестра Марії Колесникової;

, сестра Марії Колесникової; Вадим Лукашевич, експерт в галузі авіації.

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

Як повідомляли новини "Сьогодні", після того, як Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, сьогодні Мінськ обмежив імпорт українських товарів.

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