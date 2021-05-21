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Что происходит между Зеленским и Кличко: "Свобода слова Савика Шустера"

21 мая, 16:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также политики и эксперты поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят уголовные дела и обыски в столице и что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским.

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В новом выпуске также поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии.

Гостями ток-шоу станут:

  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;
  • Владимир Бондаренко, заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета;
  • Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";
  • Сергей Власенко, народный депутат от "Батькивщины", член комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;
  • Елена Шуляк, народный депутат от "Cлуги народа", заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Олег Волошин, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
  • Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019);
  • Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины.

Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, 20 мая Зеленский во время пресс-конференции сказал, что Кличко постоянно приходит в Офис президента и записывается на прием. Президент отметил, что не может с ним встретиться из-за нехватки времени.

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В свою очередь Кличко отверг слова Зеленского о постоянных походах в ОП.

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