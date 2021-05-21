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Що відбувається між Зеленським і Кличком: "Свобода слова Савіка Шустера"

21 травня, 16:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Також політики та експерти піднімуть питання, чи можна звільняти главу МОЗ у розпал епідемії

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у прямому етері телеканалу "Україна" обговорять кримінальні справи й обшуки в столиці і що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським.

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У новому випуску також піднімуть питання, чи можна звільняти главу МОЗ у розпал епідемії.

Гостями ток-шоу стануть:

  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА;
  • Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
  • Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
  • Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу";
  • Сергій Власенко, народний депутат від "Батьківщини", член комітету ВР України з питань правової політики;
  • Олена Шуляк, народний депутат від "Cлуги народу", заступник голови комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Олег Волошин, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
  • Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
  • Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019);
  • Ольга Голубовська, завідувачка катедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України.

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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Нагадаємо, 20 травня Зеленський під час пресконференції сказав, що Кличко постійно приходить в Офіс президента і записується на прийом. Президент зазначив, що не може з ним зустрітися через брак часу.

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Водночас Кличко відкинув слова Зеленського про постійні походи в ОП.

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