Що відбувається між Зеленським і Кличком: "Свобода слова Савіка Шустера"

Також політики та експерти піднімуть питання, чи можна звільняти главу МОЗ у розпал епідемії

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у прямому етері телеканалу "Україна" обговорять кримінальні справи й обшуки в столиці і що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським.

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У новому випуску також піднімуть питання, чи можна звільняти главу МОЗ у розпал епідемії.

Гостями ток-шоу стануть:

Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Валентин Мондриївський , заступник голови КМДА;

, заступник голови КМДА; Володимир Бондаренко , заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;

, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради; Вадим Мельник , голова Державної фіскальної служби України;

, голова Державної фіскальної служби України; Давид Арахамія , голова фракції "Слуга народу";

, голова фракції "Слуга народу"; Сергій Власенко , народний депутат від "Батьківщини", член комітету ВР України з питань правової політики;

, народний депутат від "Батьківщини", член комітету ВР України з питань правової політики; Олена Шуляк , народний депутат від "Cлуги народу", заступник голови комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

, народний депутат від "Cлуги народу", заступник голови комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Олег Волошин , народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";

, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя"; Давид Сакварелідзе , заступник генерального прокурора України (2015-2016);

, заступник генерального прокурора України (2015-2016); Олександр Данилюк , секретар РНБО (2019);

, секретар РНБО (2019); Ольга Голубовська, завідувачка катедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України.

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

Нагадаємо, 20 травня Зеленський під час пресконференції сказав, що Кличко постійно приходить в Офіс президента і записується на прийом. Президент зазначив, що не може з ним зустрітися через брак часу.

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Водночас Кличко відкинув слова Зеленського про постійні походи в ОП.