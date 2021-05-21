Що відбувається між Зеленським і Кличком: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у прямому етері телеканалу "Україна" обговорять кримінальні справи й обшуки в столиці і що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським.
У новому випуску також піднімуть питання, чи можна звільняти главу МОЗ у розпал епідемії.
Гостями ток-шоу стануть:
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА;
- Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
- Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу";
- Сергій Власенко, народний депутат від "Батьківщини", член комітету ВР України з питань правової політики;
- Олена Шуляк, народний депутат від "Cлуги народу", заступник голови комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
- Олег Волошин, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
- Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
- Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019);
- Ольга Голубовська, завідувачка катедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України.
Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
Нагадаємо, 20 травня Зеленський під час пресконференції сказав, що Кличко постійно приходить в Офіс президента і записується на прийом. Президент зазначив, що не може з ним зустрітися через брак часу.
Водночас Кличко відкинув слова Зеленського про постійні походи в ОП.