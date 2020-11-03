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Чем грозит Украине разгон КСУ: Тупицкий указал на один опасный момент

3 ноября, 14:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Любая область может попытаться отсоединиться от Украины, считает глава Конституционного суда

Если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.

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Об этом рассказал глава КСУ Александр Тупицкий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, любая область может попытаться отсоединиться от Украины и не будет кому заблокировать подобное решение областного совета.

"К чему ведет одномоментная смена состава Конституционного суда? Если в один момент КС будет недееспособным, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности. В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", – объяснил Тупицкий.

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Более того, судья считает, что отсутствие Конституционного суда может привести к кровопролитию.

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Как мы уже писали, накануне президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. А сегодня большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. Парламентарии напомнили, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Конституционный суд своим решением поставили эти стремления нашей страны под угрозу.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснял, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию. Он считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ Конституционный суд тупицкий
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