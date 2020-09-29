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"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в США

29 сентября, 12:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший глава правительства будет заниматься вопросами, которые будут влиять и на Украину

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, который был уволен в начале марта, уже нашел новую работу и на несколько месяцев переезжает в США.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он намекнул, что будет заниматься вопросами, которые будут влиять и на Украину.

"Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине (в столице США Вашингтоне). Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх", – написал Гончарук.

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Напомним, Алексей Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. У Гончарука и его правительства был иммунитет до осени 2020 года и его не могли уволить, если он сам не уйдет по собственному желанию. Что он и сделал. 4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за его отставку. А недавно стало известно, что Гончарук нашел новую работу – будет экспертом в Eurasia Center.

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США Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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