"Будем решать это быстро": Разумков прокомментировал решения КСУ

В связи с решением Конституционного суда президент уже даже созвал СНБО. А Верховная Рада со своей стороны готова быстро урегулировать на законодательном уровне антикоррупционные механизмы в стране.

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Об этом заявил во время визита в Германию спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", – сказал он.

Разумков отметил важность урегулирования этого вопроса хотя бы и потому, что сейчас решение КСУ блокирует назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. По его словам, это парализует вертикаль местного самоуправления.

"Но, если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", – подчеркнул спикер ВР.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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