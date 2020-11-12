Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости политики

Больше никаких "видосиков": в ОПУ анонсировали видеоблоги от Зеленского

12 ноября, 10:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Простые видосики – это точно не уровень президента, считает Подоляк

Президент Владимир Зеленский не будет отходить от форматов интервью телеканалам, но этого недостаточно. Теперь на Банковой для главы государства разрабатывают концепцию еженедельных видеоблогов.

Реклама

Об этом рассказал в интервью Украинской правде замглавы Офиса президента Михаил Подоляк, который отвечает за медийный сектор в ОПУ.

По его словам, классический формат интервью для базовых украинских телеканалов сохранится, поскольку и президенты других стран его используют.

"Я считаю, что одного этого формата в таком виде недостаточно. То есть иногда нужно идти по пути классическому, а иногда можно выйти за рамки определенных шаблонов и так далее. Тем более, он это готов делать. Он готов идти не на "видосики", я считаю, что "видосики" – это мало. Он – больше, чем "видосики". Он президент страны", – сказал Подоляк.

Замглавы ОПУ отметил, что придумали вариант жестко структурированного видеоблога, который президент будет вести регулярно. Он считает, что нынешних синхронов, которые попадают на телеканалы, недостаточно.

В тренде
В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по Донбассу
Реклама

"Я хочу вернуться у другому формату видеоблогов, потому что ему нужно говорить где-то, что он делает... Мы сейчас как раз разрабатываем концепцию видеоблогов. Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек", – подчеркнул Подоляк.

На Банковой также не исключают в будущем вариант встречи президента с блогерами, а вот в TikTok Зеленского точно не планируют выводить.

А тем временем Владимир Зеленский и шеф Подоляка Андрей Ермак попали в больницу. Как сообщали новости "Сегодня", они проходят лечение в Феофании после заболевания COVID-19.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Михаил Подоляк видеоблог
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии ЗеленскогоПолитика
Зеленский и Ермак попали в больницу
Зеленский и Ермак попали в больницуПолитика
Вторая Карабахская война закончена: что дальше?
Вторая Карабахская война закончена: что дальше?Политика
Зеленский инициировал разработку программы
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значитПолитика
Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах
Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный КарабахПолитика
В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по Донбассу
В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять