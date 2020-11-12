Больше никаких "видосиков": в ОПУ анонсировали видеоблоги от Зеленского

Президент Владимир Зеленский не будет отходить от форматов интервью телеканалам, но этого недостаточно. Теперь на Банковой для главы государства разрабатывают концепцию еженедельных видеоблогов.

Реклама

Об этом рассказал в интервью Украинской правде замглавы Офиса президента Михаил Подоляк, который отвечает за медийный сектор в ОПУ.

По его словам, классический формат интервью для базовых украинских телеканалов сохранится, поскольку и президенты других стран его используют.

"Я считаю, что одного этого формата в таком виде недостаточно. То есть иногда нужно идти по пути классическому, а иногда можно выйти за рамки определенных шаблонов и так далее. Тем более, он это готов делать. Он готов идти не на "видосики", я считаю, что "видосики" – это мало. Он – больше, чем "видосики". Он президент страны", – сказал Подоляк.

Замглавы ОПУ отметил, что придумали вариант жестко структурированного видеоблога, который президент будет вести регулярно. Он считает, что нынешних синхронов, которые попадают на телеканалы, недостаточно.

В тренде В России разразились истерикой из-за плана Кравчука по Донбассу

Реклама

"Я хочу вернуться у другому формату видеоблогов, потому что ему нужно говорить где-то, что он делает... Мы сейчас как раз разрабатываем концепцию видеоблогов. Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек", – подчеркнул Подоляк.

На Банковой также не исключают в будущем вариант встречи президента с блогерами, а вот в TikTok Зеленского точно не планируют выводить.

А тем временем Владимир Зеленский и шеф Подоляка Андрей Ермак попали в больницу. Как сообщали новости "Сегодня", они проходят лечение в Феофании после заболевания COVID-19.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама