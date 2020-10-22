Одним абзацем. Что говорил Зеленский в интервью украинским телеканалам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Украина" и еще трем телеканалам, в котором откровенно поговорил с журналистами о самых наболевших и острых вопросах.

Донбасс, коронавирус, жесткий карантин и много другого интересного

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На фоне будущего общенационального опроса в день выборов президента ожидаемо спросили касательно некоторых его вопросов для украинцев. Так, например, Зеленский объяснил, что, если украинцы поддержат пожизненное заключение для коррупционеров, то он с этим вопросом обратится к депутатам, чтобы его, возможно, узаконить. Еще один вопрос его опроса – возобновление переговоров по Будапештскому меморандуму – он тоже прокомментировал. Гарант объяснил, что Украина не должна постоянно о чем-то просить Запад. А вот пенсионеров ждут хорошие новости – категории 80+ уже повысили пенсии, стариков 75+ это ждет в следующем году, и дальше власти планируют опускать возрастную лестницу в этом вопросе. С коронавирусом в стране беда, Зеленский осознает масштабы, но не намерен идти на введение локдауна. Он намекнул, что, возможно, это произойдет при условии 15 тысяч больных ежесуточно. Ужесточение штрафов за нарушение карантина давно висит в воздухе, Рада никак не может принять закон. Президент считает, что депутаты банально не хотят усиливать наказание для украинцев накануне выборов, чтобы не потерять рейтинги. В интервью Зеленский разъяснил один важный вопрос – введение свободной экономической зоны на Донбассе. И это тоже есть в опросе. Он считает, что благодаря СЭЗ в пострадавший от войны регион придут большие деньги, и это приблизит окончание войны.

В тренде Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа

Видео: Офис президента

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