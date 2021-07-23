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"Более семи очень тяжелых и бурных лет": Шкиряк уволился из МВД сразу после отпуска

23 июля 2021 22:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Он был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с 12 июня 2014 года

Арсен Аваков и Зорян Шкиряк. Коллаж: "Сегодня"

Арсен Аваков и Зорян Шкиряк. Коллаж: "Сегодня"

Сразу после возвращения из отпуска из министерства внутренних дел уволился советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я – все. Сегодня, сразу после возвращения из отпуска, уволился с МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – сказал он.

По его словам, он гордится каждым днем, проведенным в команде экс-главы МВД Арсена Авакова.

"Ни о чем не жалею. А ухожу с гордо поднятой головой, прямо и честно глядя в глаза всем людям без исключения. Спасибо своим друзьям, соратникам и каждому из вас за поддержку и понимание", – добавил Шкиряк.

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Как отметил бывший советник главы МВД, сейчас он хочет уделить внимание родным и близким.

"Ну, а Зорян и Шкиряк никуда не исчезают, они всегда будут рядом. Впрочем, всему свое время. Настроение у нас бодрое, а дух несокрушимый. Мы еще повоюем", – добавил Шкиряк.

К слову, пока вся Украина следила за увольнением главы МВД и назначением нового министра, приближенные Авакова советник Зорян Шкиряк и глава пресс-службы МВД Артем Шевченко – наслаждались отдыхом на элитном курорте в Хорватии.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

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