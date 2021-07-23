"Понад сім дуже важких і бурхливих років": Шкіряк звільнився з МВС відразу після відпустки

Він був радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з 12 червня 2014 року

Арсен Аваков і Зорян Шкіряк. Колаж: "Сьогодні"

Відразу після повернення з відпустки з міністерства внутрішніх справ звільнився радник глави МВС Зорян Шкіряк .

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я – все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням всіх необхідних формальностей", – сказав він.

За його словами, він пишається кожним днем, проведеним в команді екс-глави МВС Арсена Авакова.

"Ні про що не шкодую. А йду з гордо піднятою головою, прямо і чесно дивлячись в очі всім людям без винятку. Дякую своїм друзям, соратникам і кожному з вас за підтримку і розуміння", – додав Шкіряк.

Реклама

Як зазначив колишній радник глави МВС, зараз він хоче приділити увагу рідним і близьким.

"Ну, а Зорян і Шкіряк нікуди не зникають, вони завжди будуть поруч. З рештою, на все всій час. Настрій у нас бадьорий, а дух незламний. Ми ще повоюємо", – додав Шкіряк.

До речі, поки вся Україна стежила за звільненням голови МВС і призначенням нового міністра, наближені Авакова радник Зорян Шкіряк та глава прес-служби МВС Артем Шевченко – насолоджувалися відпочинком на елітному курорті в Хорватії.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що Аваков пішов на прохання Зеленського.

Всі подробиці в спецтемі Новий глава МВС: всі подробиці