Богдан: Зеленский знал, что Конституционный Суд собирается сделать

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что глава государства Владимир Зеленский знал о намерении Конституционного Суда принять скандальное решение по антикоррупционному законодательству.

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Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Он объяснил, что в Конституционном Суде 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады, их аппараты, спецслужбы Украины.

"Все эта большое количество людей знала, какое решение будет вынесено. Мало того, насколько мне известно, это решение должно быть вынесено еще несколько недель назад. Но после определенных разговоров оно было перенесено после выборов … Почему на второй день после местных выборов? Значит, было какая-то взаимодействие, было пожелание, чтобы это решение не могло повлиять на выборы. Такое большое количество людей, которое задействовано при подготовке решения, при его обсуждении, при изготовлении проекта – это не шило в мешке", – сказал Богдан.

Также бывший чиновник отметил, что народный депутат "Слуги народа", глава антикоррупционного комитета Красносельская на одном из совещаний непосредственно предупреждала президента, что может быть отрицательное решение КСУ по антикоррупционному законодательству.

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"Все же понимают систему органов государственной власти, все же понимают, как работают спецслужбы, все понимают, как работает Конституционный Суд? Я уверен, что о таком возможном решении знал и президент, знал и его аппарат", – добавил Богдан.

Как мы уже писали, накануне президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. А 3 ноября большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. Парламентарии напомнили, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Конституционный суд своим решением поставили эти стремления нашей страны под угрозу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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