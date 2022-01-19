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Блинкен из окна увидит суд над Порошенко – где поселился госсекретарь

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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19 января, 12:25
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Глава американской дипломатии не впервые останавливается в отеле возле Печерского суда
Энтони Блинкен (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Энтони Блинкен (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину для официальных встреч с руководством страны, а заселили его в Отель Hyatt. Через дорогу от гостиницы расположен Печерский суд, где сегодня, 19 января, будут избирать меру пресечения пятому украинскому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Сегодня"

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"Кроме здания суда рядом еще Министерство иностранных дел. Так что он (Блинкен – Ред.) будет в самом эпицентре событий. Думаю, что ему сегодня выпадет посмотреть, что называется демократическим обществом", – сказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24".

Суд прямо под окнами

Печерский районный суд находится по адресу: улица Владимирская, 15, а через дорогу, по данным "Сегодня", в отель Hyatt заехал госсекретарь США. Некоторые окна гостиницы, расположенной на улице Аллы Тарасовой, 5, выходят на здание суда.

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Заседание по избиранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко назначено на 14:00.

Блинкен уже заселялся в этот отель

В мае 2021 года госсекретарь США также останавливался в отеле Hyatt. Тогда Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ Епифанием, главами фракций Верховной Рады и уже экс-спикером Дмитрием Разумковым, а также с президентом Владимиром Зеленским.

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По данным Страны, тогда в лобби и вокруг отеля дежурило большое количество сотрудников Службы безопасности. Кроме того, в отеле нельзя было находится без специальной аккредитации.

Какие планы сегодня у Блинкена в Киеве?

Сначала Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

За этим последует ряд встреч с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.

В свою очередь МИД Украины сообщает, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба проведут переговоры по ряду вопросов. Среди них:

  • дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;
  • активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;
  • широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других.

Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии, отмечает министерство.

Ранее мы сообщали, что Блинкен назвал единственный способ разрешения кризиса вокруг Украины.

Также напомним, в Госдепе США сообщили об угрозе нападения на Украину из Беларуси.

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